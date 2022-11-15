إيناس الدغيدي: تامر حبيب في حالة نفسية وحشة وهجمة السوشيال ميديا دمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:31 صباحاً - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن تصريحاتها عن صديقها السيناريست تامر حبيب تم تحريفها وحديثها كان يتعلق بأفكار عامة وليس له علاقة بأي شخص.

وقالت: "السوشيال ميديا بتعمل حاجة غريبة وبقوا مونتيرين ومصورين ومخرجين وبيعملوا حاجات غريبة وركبوا حديث ملوش علاقة باللي قلته".

وذكرت المخرجة إيناس الدغيدي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إنها لا يمكن أن تشك في أخلاق تامر حبيب وتصريحاتها عنه تم تحريفها على السوشيال ميديا، متابعة: "أنا لا أعايب على تامر حبيب وهو حبيبنا كلنا ونحترمه على المستوى المهني والشخصي لأنه انسان مبهج واحنا اصحاب"

وأضافت ايناس الدغيدي، أن الهجمة على تامر حبيب على السوشيال ميديا دمها ثقيل، معبرة عن استياءها قائلة: "أنا ضاريته من غير ما اقصد هو كلمني وقالي أنا متأكد أنك مش قصدك بس شوفي السوشيال ميديا عملوا ايه، ووضعي دمه تقيل، وهو في حالة وحشة وده حقه لان الهجمة لما بتبقى كبيرة ولها حاجة أخلاقية بتبقى دمها تقيل".