انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر فستان مايان السيد المفتوح صدم الجميع.. أثار الجدل بشكله وتمنه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير حول الفنانة الشابة مايان السيد، وهذا بعدما نشرت صورها وهي بإطلالة مميزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو أكثر جرأة لأنه مفتوح من جميع الاتجاهات وشكاله مميز عليها كثيراً.

صور فستان مايان السيد الجريء

وأشاد الكثير من المتابعين بشكل فستان مايان السيد الجريء، وعلقت مايان على صورتها بالفستان قائلة “فستان خاص لمناسبة خاصة.. من حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الأول على الإطلاق”.