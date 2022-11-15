انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر فستان مايان السيد المفتوح صدم الجميع.. أثار الجدل بشكله وتمنه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير حول الفنانة الشابة مايان السيد، وهذا بعدما نشرت صورها وهي بإطلالة مميزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو أكثر جرأة لأنه مفتوح من جميع الاتجاهات وشكاله مميز عليها كثيراً.
صور فستان مايان السيد الجريء
وأشاد الكثير من المتابعين بشكل فستان مايان السيد الجريء، وعلقت مايان على صورتها بالفستان قائلة “فستان خاص لمناسبة خاصة.. من حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الأول على الإطلاق”.
سعر فستان مايان السيد المفتوح صدم الجميع
وجاء فستان مايان السيد من تصميم cucculelli shaheen وسعره وصل لـ 16.800 ألف دولار أي ما يصل مصري لـ 410 الف جنيه مصري، ووضعت مكياج وذو الألوان الترابية الناعمة التي أظهرت جمال عيونها المميز، ووضعت أحمر شفاه لونه بيج ناهم وهو الذي اظهر جمالهم وانوثتهم، وتركت خصلات شعرها الناعم منسدل على أكتافها.