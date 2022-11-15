اليوم.. عرض فيلم جلال الدين بالقاهرة السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - يعرض اليوم ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 44 ، الفيلم المغربي جلال الدين ، والذي ينافس فى مسابقة آفاق عربية .

فيلم جلال الدين من إخراج حسن بنجلون ومن بطولة ياسين احجام وفاطمة الناصر ، ومن المقرر عرضه فى تمام الساعة السابعة مساء .

المخرج حسن بنجلون من أبرز المخرجين فى تاريخ المغرب مولود عام 1950 وكانت بدايته مع الأفلام الروائية الطويلة عام 1990 وفيلمه عرس الآخرين، وقدم ما يقرب من 14 فيلما طويلا كان آخرها عام 2019 من أجل القضية، وساهم مع خمسة مخرجين آخرين فى تأسيس التجمع التطوانى الذى ساهم فى إنتاج الكثير من المغربية منذ تأسيسه.