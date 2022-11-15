هاني رمزي يشارك متابعيه بـ صورة له مع زوجته من مهرجان القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - نشر الفنان هاني رمزي صورة له مع زوجته من مهرجان القاهرة السينمائي وذللك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني رمزي " من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44".

قال الفنان الكبير حسين فهمى ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه لن يستطيع حضور كل الأفلام، ولكن المهرجان به العديد من الأفلام من أوروبا وعدد من الدول، مشيرا إلى أن لدينا ورش عمل غاية في الأهمية ، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 100 فيلم من أكثر من 50 دولة تشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .