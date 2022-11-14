انت الان تتابع خبر اتفرج .. نرمين الفقي طيرت برج من دماغ الرجالة بالأزرق الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”وظهرت نرمين الفقي خلال توجدها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 مرتدية فستان من اللون الأزرق واللبني المكشوف بشكل من منطقة الصدر والشفاف ، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.

وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : جمالك- قمر القمرات – حبيبة العمر -اجمل طاله ربنا يحفظك – دون مجامله احلى وحده واحلى واناقه في المهرجان.