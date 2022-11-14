انت الان تتابع خبر اتفرج .. تارا عماد تكشف عن دلعها بالأسود المفتوح من كل حته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت تارا عماد بإطلالة جرئية خلال تواجدها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، مرتدية فستان طويل اللون الأسود والمكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والظهر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه ومع ترك شعرها على ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها

وعلقت على الصور قائلة : من حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي