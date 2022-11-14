انت الان تتابع خبر عاجل.. صورة جنازة الفنان سامي فهمي في الإسكندرية.. شيعت بعد عودته من أمريكا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضر العشرات جنازة الفنان الراحل سامي فهمي وهو الذي رحل عن عالمنا صباح أن أمس الأحد، والتشييع جاء اليوم الاثنين بعد صلاة العصر من مسجد العمري في منطقة كرموز، وهو يوارى الثرى داخل مدافن العمود في الإسكندرية.

صور جازة الراحل سامي فهمي

وأظهرت الفنانة عايدة فهمي شقيقة الراحل وهي منهارة كثيراً، وعبرت عن استيائها الشديد من كل ما نتشر عبر جميع مواقع التواصل الاجتماع، وحضر الجنازة العديد من الأهل والأصدقاء والأهل، وتم تشييع جثمانه وحضره الكثير من نجوم الفن.