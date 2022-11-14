انت الان تتابع خبر اتفرج .. مايان السيد تثير غرائز الشباب بالفستان أبو شباك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة مايان السيد مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مايان السيد خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية فستان طويل من لامع مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبيرة بطريقة أثارت إعجاب جمهورها أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة فستان خاص لمناسبة خاصة من حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، أول فيلم لي على الإطلاقcairofilms

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الإطلالة الجرئية مثل فلات للأسف.