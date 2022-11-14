انت الان تتابع خبر اتفرج .. كارولين عزمي تسير على خطي رانيا يوسف بالأسود الشفاف أبو فتحته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمي، مجموعة من الصور الجديدة ، بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت كارولين عزمي من خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر ويتحتوي على فتحة كبيرة في منطقة الساق، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، مع ترك شعرها على ظهرها وصدرها، معلقة : حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي # ciff44

وشاركت الفنانة الشابة في مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي عرض شهر رمضان الماضي مع كلا من أحم عز وأحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن.