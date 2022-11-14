انت الان تتابع خبر اتفرج .. فنانات حصلت على لقب الأكثر حلاوة وطعامة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيم مساء أمس الأحد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، والذي شهد الكثير من الإطلالات المختلفة للفنانات المصريات والوطن العربي أكمله.وسعيت الفنانات خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي لنيل إعجاب المتابعين للمهرجان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها عن طريق الظهور بفساتين وتسريحات شعر مختلفة ومتميزة، ولكن هناك بعض الفنانات التي حصلت على لقب الأجمل والأحلي.

الفنانة الأولي : سوسن بدر، حيث ظهرت مرتدية فستان ذهبي مستوحي من حضارة مصر القديمة من التول المطرز يدويا بالخرز والكريستال الذهبي.

الفنانة الثانية: ركين سعد، حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر مع قصة الشعر الكلاسيكية والمكياج موفق وجعل الإطلالة بسيطة وراقية.