اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج.. مي عمر تثير جنون الشباب بالأسود المكشوف والشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال تواجدها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 وهي ترتدي فستان طويل من اللون الأسود الشفاف من منطقة الأكمام والمكشوف من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل كنت هجيب زي ب150ج الفستان دا.