اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تتعدي كل المحظورات بأقصر ميني جيب عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور الجديدة بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها داخل منزلها وهي تقف بجوار شجرة عيد الميلاد وكان معها عدد من أصدقائها، مرتدية تيشرت قصير من اللون الأسود وميني جيب قصرة كشفت عن أردافها من نفس اللون بطريقة أثارت جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلقت على هذه الصورة قائلة : لقد بدأ يبدو كثيرًا مثل عيد الميلاد