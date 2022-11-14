اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد ومكان دفن جثمان الفنان سامي فهمي.. شقيقته عايدة فهمي أعلنتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة عايدة فهمي بالإعلان صباح اليوم عن وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي، وهو الذي رجل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، ووصلت إلى الإسكندرية لتستكمل جميع مراسم وتشييع جثمان الراحل.

وأعلنت الفنانة عايدة فهمي أنها ذهبت من القاهرة إلي الإسكندرية، وهي توجد في المركز الطبي بسموحة، حتى تنتهي من الإجراءات الخاصة بخروج جثمان شقيقها منها وهي التي لم تنهي إلى الوق ت الحالي.

وقالت خلال أحد اللقاءات الصحفية أنها في الوقت الحالي متواجدة مع عائلتها لتنهي الإجراءات الخاصة بدفن جثمان شقيقها، وهي لم تحدد حتى الوقت الحالي موعد دفنه ومكان جنازته وسوف يتم الكشف عنها فور التأكد من هذا، والتأكيد على أن الدفن سوف يكون داخل مقابر العائلة في منازة الإسكندرية.

وفاة الفنان سامي فهمي

وأعلنت الفنانة عايدة فهمي صباح اليوم وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي، وهو قدم الكثير من الأعمال الفنية وشارك الزعيم عادل في الكثير من الأعمال الفنية، وتخرج من المعهد في 1974 وشارك أيضاً الراحل سمير غانم في الكثير من الأعمال المميزة.