اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. بنت هيفاء وهبي تبرز مفاتنها وحلوتها بالأسود أبو شبكة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت زينب فياض، ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبى حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجراموظهرت زينب فياض خلال توجدها في مناسبة ما ، مرتدية بدلة من اللون الأسود والمكشوف الصدر بشكل كبير وبه شبكة من نفس اللون ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مما أثار إعجاب الجمهور، معلقة أعظم نجاح لما يصيروا يخدموك وهني مفكرين انهم عم يضروك.

وحظيت ابنه الفنانة هيفاء وهبي من زوجها اللبناني التي انفصلت عنه قبل احترافها الغناء بالكثير من التعليقات علي هذا الصورة مثل نسخه من امها