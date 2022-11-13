انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تفوز على فيفي عبده بوصلة رقص مثيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر فيدي جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال قضاء عطلتها مع أولادها، مرتدية كاب قصير مكشوف من منطقة الصدر والبطن وبنطلون جينز مقطع من منطقة الأفخاذ وتقوم بالرقص والتمايل في الشارع، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على الفيديو قائلة يوم عائلي سعيد فيclawbbq JBR غداء لا يفوتك ، بوفيه لا نهاية له ، مع مشاعر هزازة كنا سعداء للغاية ، ثم أخذنا طريق الغروب على شاطئ جي بي آر الجميل!