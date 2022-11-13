اتفرج- انت الان تتابع خبر صور مني فاروق .. تكشف عن مفاتنها بالأسود الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال مديا خلال الساعات الماضية، حول صور مني فاروق، الفنانة المصرية التي تصدرت محرك البحث الشهير جوجل داخل جمهورية مصر العربية.وتصدرت صور مني فاورق بعد نشرها صور على حسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام وهي ترتدي الحجاب أثناء أداءها مناسك العمر خلال الأيام الماضية.

أما من الناحية الجمالية للصور فقط فلم تقوم الفنانة الشابة على استخدام المكياج أو أحمر الشفاه نهائيا، مع قصة شعر قصيرة منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.