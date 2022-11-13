وزيرة الثقافة والفنان حسين فهمي يتفقدان اللمسات النهائية لتجهيزات افتتاح القاهرة السينمائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات، بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ورافقهما خلال الجولة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

حيث شملت الجولة التفقدية، الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان. وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

حيث أعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.