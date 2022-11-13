رئيس هيئة الشارقة: المشاركة المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب مميزة وفريدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، أن المشاركة المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 41 مميزة وفريدة .. مشيرا إلى أن مصر لديها عدد كبير من دور النشر التي تقدم مجموعة من العناوين المميزة والفريدة من نوعها.

وأشاد العامري - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط لمعرض الشارقة الدولي للكتاب بمناسبة اختتام فعالياته اليوم /الأحد/ - بالمشاركة الأفريقية الملحوظة في تلك الدورة، حيث شهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من أدباء قارة أفريقيا وعوة 17 كاتبا أفريقيا يكتبون باللغة العربية.

وأشار إلى أن معرض الشارقة للكتاب يدعم الأدب العربي الموجود في كل أفريقيا، وذلك بتوجهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، حيث يؤمن باللغة العربية أينما كانت، لذا قام المعرض باستقطاب الكتاب الأفارقة وعقد حفلات توقيع لهم، والتحدث عن أعمالهم الأدبية.

وقال العامري إن معرض الشارقة الدولي للكتاب يستقطب كل عام عددا كبيرا من كتاب الوطن العربي .. مشيرا الى أن الدورة الـ 41 نجحت في استقطاب ما يعادل كاتبا أو كاتبين من كل بلد.

وحول ما قدمه المعرض للطفل العربي، أضاف العامري أن الطفل العربي هو قارئ المستقبل، ونحن نخصص مهرجانا خاصا بالطفل .. مشيرا إلى أن الفعاليات الموجودة في معرض الشارقة للكتاب تواكب المتغيرات، فهناك ركن للكتب المصورة وعدد كبير من البرامج التي تخاطب اليافعين والأطفال، للتعرف على مختلف الثقافات، وذلك في إطار دعم المعرض لكل أشكال الأدب في أي صورة كانت.

وتابع "أن الطفل جزء لا يتجزأ من العائلة، فنجد عائلات كاملة تأتي لزيارة المعرض، فلابد أن يكون هناك برامج للأطفال، فاليوم جعلنا المعرض ترفيهيا أدبيا بطريقة مميزة وفريدة، ولذلك فإن من يأتي للمعرض مرة لابد أن يأتي كلما أقيم المعرض، فنحن نقيم عددا من الفعاليات الموسيقية لأنها جزء لا يتجزأ من الأدب، والموسيقى نوع من الترفيه الأدبي والعلمي وتعبر عن تطور حياة الشعوب، والموسيقى أصلها قصيدة".

وبخصوص التحضير للمعرض وآليات التواصل مع الضيوف مثل الفنان العالمي شاروخان، والفنان أحمد السقا ، والفنان كريم عبد العزيز، أوضح أحمد العامري أن التجهيز لحضور شاروخان كان منذ 3 سنوات، فكل عمل داخل المعرض لم يأت بالصدفة ولكنه يأخذ وقتًا طويلا في التجهيزات، حتى يخرج بالشكل الذي يليق بالمعرض والزوار، فنحن نشارك في 30 معرضا للكتاب حول العالم، وتواجدنا في المعرض يأتي بمصاحبة عدد من كتابنا وفعالياتنا، فلا نشارك فقط بتسجيل الحضور بل نذهب بأدبائنا.

وحول اختيار دولة ضيف الشرف، قال أحمد العامري، إن دولة ضيف الشرف تتقدم للهيئة ونحن نختار، هذا العام إيطاليا دولة ضيف الشرف، والعام المقبل ستكون دولة أسيوية، مضيفا "أن الدورة المقبلة لمعرض الشارقة جاهزة بالكامل، قد يحدث بعض التعديلات الضئيلة جدا، بهدف أن نكون أفضل، ونحن نحافظ على الاستمرارية في مستوى المعرض بل ونقدم ما هو أفضل كل دورة عن الدولة التي قبلها".

وعن مدينة النشر، أوضح رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن الكاتب العربي يمكنه اليوم أن يسجل مع مدينة الشارقة وتكون آلية الطباعة حسب الطلب، وأن يكون كتابه موجودا في 44 ألف منفذ بيع حول العالم.

وحول مشاركة الشارقة في معرض الكويت، أضاف العامري "بالطبع نشارك في معرض الكويت بجناح كبير سيعرض به إصدارات الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ومجموعة من الإصدارات الأخرى لدائرة الثقافة والإعلام، وعدد الجهات الأخرى".