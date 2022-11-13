جناح وزارة الثقافة يستقبل وفد الكونجرس الأمريكي ويشهد الزيارة الثانية لوكيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تحت رعاية أ.د نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، استمرت أمس، السبت ١٢ نوفمبر، فعاليات مشاركة وزارة الثقافة بقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.

حيث شهد جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء، زيارة وفد الكونجرس الأمريكي ، المُشارك بقمة المناخ cop27، لجناح وزارة الثقافة للحرف التراثية والتقليدية، وحرص الوفد الأمريكي، على اقتناء عدد من منتجات المعرض، كما تناقشوا مع العارضين والفنانين، حول أسلوب وتقنيات إنتاج الحرف التراثية.

كما قامت الدكتورة، غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، بزيارة المعرض للمرة الثانية، وقامت باقتناء عدد من منتجات (أخميم)، مؤكدة علي أنها تدرك جيدًا قيمة منتجات الحرف الترثية المصرية، وتفردها وسط العالم .

كذلك استمرت الفعاليات الفنية التي تُقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة ، بفرق الفنون الشعبية التابعة لها، والتي تشهد حضورًا وتفاعلًا مكثفًا من ضيوف مصر بقمة المناخ.

وعلي مسرح الجرين زون، قدم الفنان عامر التوني وفرقته المولوية الصوفية من الموشحات والابتهالات والمديح الموروثة عن كبار المتصوفة، واستعراض كافة الاشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر، والتي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة، حيث تعتمد علي تقديم التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

وبالممشى السياحي بخليج نعمة، قدمت ٨ فرق للفنون الشعبية، تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ديفيليه ورقصات من التراث المصري، جسدت خلالها تراث عدد من المحافظات المصرية، وهي فرق: الحرية، الشرقية، أسوان، بورسعيد، العريش، الإسماعيلية، سوهاج، التنورة للفنون التراثية.