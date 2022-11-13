الليلة.. الفرقة القومية العربية للموسيقى علي مسرح الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، لإحياء حفل غنائي، اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر، على خشبة مسرح الجمهورية في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدموا خلال الحفل باقة من ألمع الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، منها، أغنية شوفت حبيبي، وقصيدة من سحر عينيك لـ رياض السنباطي، وأغنية قال إيه بيسألوني لـ سيد مكاوي، وأغنية مستنياك لـ بليغ حمدي، أهواك، حب الوطن، دقت ساعة العمل، وأغنية الحب الجميل لـ محمد عبد الوهاب، اسأل روحك لـ محمد الموجيأداء أحمد قمر الزمان، وإيناس عز الدين، إسماعيل صادق،غادة آدم، سعيد عثمان، يحيي عبد الحليم، هند النحاس، وأغنية حبيتك بالصيف للأخوين رحباني.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى، تم تأسيسها عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.