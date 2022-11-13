انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده دلعت الشباب بوصلة رقص على واحدة ونص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده في خلال تواجدها في الساحل الشمالي قرب البحر مرتدية فستان متعدد الألوان تقوم بالرقص بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها، معلقة :‏مساء الفل بالساحل الشمالي بحبك او

وعلق الكثير من المعجبين عن هذا الفيديو : بتطلعي بشويه ستاير لوز اللوز ده افتتاح محل ستاير ده ولا ايه.