فن ومشاهير

إليسا تبهر متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - خطفت الفنانة إليسا أنظار جمهورها بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

و تألقت إليسا بإطلالة أنيقة مرتدية فستان اسود لامع منفوش، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

يستعد كل من المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة إليسا لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات مهرجان zed الشتوي بمدينة الشيخ زايد.

الحفل يقام يوم الجمعة القادمة الموافق ١٨ من شهر نوفمبر الحالي، ومن المفترض أن يصل الثنائى إلى القاهرة يوم الخميس القادم لعمل بروفة General للاتفاق على الأغاني التى يتم تقديمها على المسرح.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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