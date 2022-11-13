سعد لمجرد يحيي حفلا غنائيا في قطر بالتزامن مع بطولة كأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، يحيي الفنان سعد لمجرد حفلا غنائيا في دبي، الأحد في 20 نوفمبر الجاري.

وسيتاح لجمهور الحفل فرصة متابعة المباراة الافتتاحية في المونديال، بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري، من خلال شاشات كبيرة، ليبدأ الحفل عقب انتهاء المباراة.

يذكر أن، أخر إطروحات النجم سعد لمجرد أغنية بعنوان "الحلق"، وحقق من خلالها نجاح كبير لدى الجمهور، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، إخراج اللبناني دان حداد.

ومن ناحية أخرى، ويواصل فيديو كليب أغنية «من أول دقيقة»، والذي جمع بين لمجرد والنجمة اللبنانية إليسا، حصد ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحققت أغنية «من أول دقيقة» والتي تجمع إليسا وسعد لمجرد، لأول مرة في عمل غنائي 250 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها في يوم 4 مايو الماضي، وتتصدر الأغنية المركز الأول للمحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات «يوتيوب».