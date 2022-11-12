من تكون .. زوج فنانة شهيرة نصب عليها و تزوج عشرات النساء وكان يبيع أولاده! والمفاجأة في العمر الذي تزوجته به؟!

الرياض - محمد الاطلسي - تزوجت الفنانة السورية فايزة أحمد، وهي في سن الثالثة عشر من مواطنها عمر النعامي، والذي خدع أهلها بعدما أوهمهم أنه ثري.

وقالت الفنانة أنه بعد شهر من الزواج وهي حامل في طفلتها الأولى فريال، اكتشفت استغلال زوجها لها وأنه تزوج عشرات النساء وكان يبيع أولاده للأرمن، ولذا أبعدت ابنتها عنه.

فايزة أحمد، قالت في حوار قديم لها لمجلة “الكواكب”، يعود تاريخه إلى 1957: “إنها طلبت من زوجها السابق الموافقة على أن تصطحب ابنتها معها إلى مصر، لتلحقها بكلية فيكتوريا، لتواصل تعليمها، ولكنه طلب مبلغ 500 جنيهًا ثمنًا لهذه الموافقة، فلما رفضت دفع هذا المبلغ لجأ إلى اتهامها بخطفها، وأوقفتها سلطات المطار اللبنانية في المطار بسبب هذه التهمة”.

وأضافت، أنها كانت ترى أن السبب الذي دفع زوجها السابق لهذا الحقد عليها، لأنها تزوجت من عبدالفتاح خيري، زوجها المصري وقتها، وهذا ما دفعها للاحتفاظ بابنتها وعدم تركها لمثل هذا الأب الجشع، كما وصفته.