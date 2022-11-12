إليسا بعد تعرضها للهجوم لدفاعها عن علاء عبد الفتاح: كنت فاكراه لبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدرها التريند أمس عقب اعتذارها للشعب المصري عن سوء فهمها لقصة الناشط علاء عبد الفتاح.

ولفتت عبر مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" إلى أنها قامت بعمل "ريتويت" لعلاء "عشان كنت فاكراه لبناني"، مؤكداً: "ما بسمح لحالي أتدخل بشيء مش لبناني".

وأضافت إليسا: "أنا بعتبر مصر بلدي وحبي لمصر كبير، وبعمل استثمارات بمصر، واللي حصل سوء تفاهم".

وتابعت: أنا مع الجيش المصري ومع كل قرار بياخده، ولما شوفت التويتات بتاع علاء عبدالفتاح زعلت، فأنا بعتبر مصر بلدي وحبي لمصر كبير، وبعمل استثمارات بمصر".

واستطردت: "مصر وشعبها خط أحمر، وبفتخر برئيس مصر ولا ممكن أغلط بمصر وأنا من جوا مصرية، وكل الأغاني بتاعتي مصرية، ويا رب أكون قدرت أوصل للناس أن اللي حصل سوء تفاهم".

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، معتبرة أن هناك أشخاصا "بلا عقل لكن لديهم القدرة على التأثير على المتابعين".

يذكر أن إليسا كانت أشعلت موجة انتقادات بعدما طالبت عبر إعادة نشر تغريدة، بالاعتصام أمام السفارة البريطانية في بيروت للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.

وردا على ذلك، انتشر هاشتاج #إليسا_غير_مرحب_بكِ في_مصر على نطاق واسع في تويتر، بالتزامن مع الإعلان عن حفلها الغنائي في مصر يوم 18 نوفمبر الجاري.

فما كان من الفنانة اللبنانية إلا أن حذفت التغريدة، ونشرت أخرى أثنت فيها على التنظيم المصري لقمة المناخ، لتعتذر لاحقاً عن ذلك بسبب سوء فهمها محتوى التغريدة.