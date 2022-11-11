انت الان تتابع خبر اتفرج.. هلا السعيد تثير الرجالة بالفستان أبو حمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هلا السعيد مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هلال السعيد خلال قضاء عطلتها الصيفية في المالديف مرتدية بفستان مشجر من اللون الأصفر مكشوف من منطقة الصدر وهي تقوم بالمشي بجوار الشاطئ ووسط الرمال أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة وهذه الإطالالة الجرئية مثل ربنا يسعد كل أوقاتك بالخير يارب – اجمل واحلى بنت