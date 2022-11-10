انت الان تتابع خبر من غرفة نومها .. اتفرج درة دلعت نفسها والشباب بالفستان الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال تواجدها داخل غرفة نومها بالتحديد بجوار الدولاب مرتدية فستان لامع وشفاف حيث كشف عن البطانة ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج وظهرت وربع شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي يعرض عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.