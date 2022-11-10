انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تفجر غرائز الرجالة بعد ما خلعت الجاكت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر خاصية الأستوي بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال تواجدها في العاصمة المصرية القاهرة بإطلالة كاجول ، مرتدية تي شيرت من اللون الأبيض المكشوف من منطقة الصدر وبنطلون جينز وجاكت من اللون الأسود والذي قامت بخلعة أيضا بطريقة إثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها.

وتصدرت الفنانة اللبنانية السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، بسبب حفلها في مدينة جدة السعودية