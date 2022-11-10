شاهد قبل الحذف .. انجي خوري سكرانه و تتميل في أحضان عشيقتها

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 10 نوفمبر 2022 06:49 مساءً - الفيديوهات الذي تداولها الكثيرون قامت انجي بنشرها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام قبل ليلة رأس السنة

تظهر فيها مع صديقتها ضمن حفل في إحدى المقاهي الليلة و هي تغمر فتاة اخرى و علّقت خوري على الفيديو ” دفا و مشروب مع حبيبتي ”

الأمر الذي رأه الكثيرون أنه اعلان واضح وصريح عن ميول انجي خوري

و ظهرت انجي في أول فيديو و هي تحمل كأس خمر بجانب الفتاة الأخرى و اجســـ..ـادهما متلاصقة

و تتمايلان على موسيقى أغنية مصرية شعبية لتقوم من وصفتها إنجي بـ”حبيبتها” بطبع قبلة على خد انجي بطريقة إيحائية

بينما يظهر الفيديو الأخر نفس وضعية التلاصق تقريباً و هنّ يتمايلنَّ على موسيقى أغنية شعبية سورية ” شاوي و ماني شاوي ”

و حصلت إنجي على جمهور كبير جداً على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي نظراً للمحتوى المثير الذي تقوم بنشره يومياً من فيديوهات و صور شبه عـ..ـــارية إضافة لاستخدامها كلمات مخلّة بالأداب

كما تعتبر هذه المرّة هي الأولى التي تصرّح بها انجي عن ميولها بهذا الشكل

و كانت انجي قد وعدت جمهورها بإنطلاقة فنّية جديدة هذا العام بعد المشاكل الكبيرة التي لاحقتها العام الفائت

بين بيروت و دبي و انتهى بها الأمر في سورية منذ شهرين لتعود مجدداً إلى لبنان