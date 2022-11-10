انت الان تتابع خبر اتفرج .. روجينا تكشف عن جمالها ومفاتنها بالفستان أبو فتحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة روجينا صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت روجينا خلال تواجدها في مكان ما خلال الساعات القليلة الماضية مرتدية فستان من اللون البني المكشوف من منطقة الأزرع ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وشاركت الفنانة المصرية في خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل كيد الحريم، هنادي الكندري، محمد الحداد، روان العلي، ويأتي من تأليف مهند البلوشي، ومن إخراج مصطفى فكري.