انت الان تتابع خبر اتفرج .. نرمين الفقي تفاجئ الشباب بالقميص الأبيض المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية علة موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”وظهرت نرمين الفقي خلال توجدها في مكان ما مرتدية قميص من اللون الأبيض المكشوف بشكل من منطقة الصدر وبنطلون من اللون الأزرق ، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : ماشاءالله قمراية ربنا يحفظك – وين جمالك ايش نفختي- جميلة الجميلات – ما أروعك يا سيدتي الجميلة.