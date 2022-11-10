انت الان تتابع خبر نصحيه منال سلامة لأي زوجين قبل الارتباط: في الجون عشان البيت ميتخربش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منال سلامة بالتأكيد على إن الرجل في جميع المجتمعات العربية للأسف يأتي بمثابة الأبن الأول لزوجته، وهذا ما يؤدي إلى نشوب الكثير من المشاكل بينهم، وذلك عندما يبدأ يشعر بانشغالها عنه مع إنجابهما طفلهما الأول.

وقالت منال سلامة أثناء استضافاتها في برنامج “أنا سعيد” وهو الذي يقوم بتقديمه الإعلامي سعيد جميل من خلال قناة القاهرة والناس الفضائية، وأيضاً أنها واجهت سابقاً الكثير من المواقف الحساسة معه واحد من أصدقائها وزوجته، وذلك عندما بدء يتقرب من سيدة أخرى.

وجاء ردها على سؤال عن الطريقة التي سريعاً ما تصرفت بها، قالت “إتكلمت معاها وفهمتها إنتي الولاد واخدينك، خلي بالك جوزك ممكن يلوف على غيرك، لازم تهتمي بنفسك، وقلت للزوج مينفعش، آنت شايفها مهملة في حقك، وده سبب خراب بيوت كتير”.

نصيحة منال سلامة للمتزوجين

واستكملت قائلة “الراجل بيترجم انشغال زوجته كإهمال، لكن الست دي لا بتنام ولا عندها مواعيد نوم منتظمة، وإنت ممكن تقول أنا جعان إنما البيبي مش هيقدر، لازم تقعدوا مع استشاري علاقات زوجية من البداية”.