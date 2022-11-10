انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي دلعت الرجالة بظهور ولا في الأحلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في مكان ما وسط الطبيعة الخضراء بإطلالة كاجول ، مرتدية تي شيرت من اللون الرمادي وبنطلون من اللون الأخضر وتنبسم بطريقة جذابة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة، معلقة : يومكم جميل.

تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.