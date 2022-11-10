انت الان تتابع خبر نادين نجيم ترقص بإثارة بين الرجال وحبيبها يشعل الردود بغيرته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الأحداث المضحكة والمشوقة تضمنتها الحلقات الاولى من مسلسل "صالون زهرة 2"، من بطولة نادين نجيم ومعتصم النهار.



وشهدت الاحداث حروبا من الغيرة بين أنس وزهرة وخاصة بعد ان افتتحت صالون للرجال "موس وشفرة"، في حين قرر أنس افتتاح مقهى أرجيلة للنساء فقط.وخلال افتتاح الصالون الرجالي، جلبت نادين نجيم "زهرة" فرقة للدبكة، وجذبت الزبائن بالرقص المثير والزغاريد والآويهات، ليبدا اصطفاف الزبائن أمام متجرها في طابور طويل، وعيَّنت كلًا من زيكو وفادي اللذان يسببان لها الكثير من المشاكل.



هذا وستعود عصابة المخدرات بالحوم حول أنس، بهدف استعادته إلى صفهم رغم رفضه لهذا الأمر بعدما قطع وعدًا على زهرة بعدم العودة إلى الأعمال غير القانونية.



وللمزيد من المواقف المضحكة، وصلت والدة أنس وعمته وخالته من سوريا لزيارته، وخاصة انهن لا يعرفن علاقته بزهرة، لتبدأ المواقف الطريفة.

اما ردود فعل الجمهور على أحداث الجزء الثاني من صالون زهرة، كانت ايجابية، مؤكدين ان الاحداث يبدو انها ستكون شيقة وطريفة أكثر من الجزء الاول الذي كان قد حقق نجاحا كبيرا.