انت الان تتابع خبر نسرين طافش تخطف الانظار بأجواءها الخريفية ومتابع وأن رزقني الله ببنت اسميها نسرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لفتت النجمة السورية نسرين طافش انظار مُتابعيها، خلال مشاركتها مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تطبيق "الانستجرام".



وتأملت الفنّانة من جمال المنظر الذي حولها، حيث كانت النجمة تمسك بيدها ورقة أشجار الخريف.

وعبّرت نسرين طافش عن حالتها التي تمُر بها قائلة "النور الذي في العين فليس لهُ الأثر من نور القلب #جلال الدين الرومي".



ونالت الفنّانة على إعجاب متابعيها ووصفوها بمنبع الجمال والأناقة، وعلق أحد مُتابعوا الفنّانة قائلاً: "والله العظيم بحبك وأن رزقني الله ببنت اسميها نسرين على خاطر إسمك يا أحسن إنسانة نبيلة محبوبة للجميع".

وفي وقت سابق فاجأت الممثلة السورية جمهورها ومتابعيها خلال تطبيق "الانستجرام"، بعد أن تحدثت عن إمكانية اعتزالها مهنة التمثيل في أي وقت.



وأشارت طافش عبر مقطع فيديو بث مباشر إلى أن التمثيل لا يعبّر عنها ولا تعتبره مهنة لها، مؤكدة أنها قد تترك هذه المهنة في أي وقت، خصوصا أن دخولها عالم التمثيل لا تعتبره انجازا حقيقيا، بحسب تعبيرها، اذ قالت: "أنا ممكن اترك التمثيل بأي ثانية وما بتفرق معي لأن مو التمثيل اللي بعبر عني، ومو مهنتي ولا انجازي اللي بيخليني فعلاً إنسان حقيقي".