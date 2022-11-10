فيلم ”عمهم” لمحمد إمام يحقق 25 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - علي الرغم من تسريب فيلم عمهم عبر العديد من المواقع الالكترونية ، الا انه استطاع ان يحقق في شباك التذاكر ايرادات بلغت 25,184 جنيه ليلة أمس.

وكان فيلم عنهم قد تم عرضه علي احدي المنصات الالكترونية خلال الفترة الماضية رغم استمرارية عرضه في السينمات منذ طرحه في موسم عيد الأضحي الماضي .

جدير بالذكر أن فيلم"عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح،محمد ثروت، الشحات مبروك.

وحقق فيلم "عمهم" لمحمد إمام، في دور العرض السينمائية في مصر اجمالي إيرادات اقتربت من 55 مليونا، وذلك بعدما انطلق الفيلم في دور العرض يوم الخميس الموافق 7 يوليو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي.