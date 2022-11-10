ياسمين علي تشارك فى مسلسل ”البارون” بطولة حسين فهمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - تشارك الفنانة ياسمين علي ضمن أحداث مسلسل "البارون" بطولة النجم حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن ويتكون من 15 حلقة .

وقالت مؤخرا المطربة ياسيمن علي إن تكريمها فى لبنان وتونس أعطاها إحساس جميل بتوسيع دائرة جمهورها والوطن العربي يعشق الأغاني المصرية .

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الحركة الغنائية فى مصر بعافية بسبب قلة الإنتاج، ومعظم المطربين بينتجوا لنفسهم وأعتقد أن ده مش صح لأن شغلتنا مطربين بس .