إدارة ساقية الصاوي تكشف تفاصيل تأجيل حفل علي الهلباوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - أعلنت إدارة ساقية الصاوي عبر صفحتها الرسمية عن تأجيل حفل الفنان على الهلباوي المقرر إقامته غدا ، الجمعة 11 نوفمبر ليكون السبت 12 نوفمبر بقاعة النهر وسيتم التواصل غدا مع كل الحاجزين للتأكد من رغبتهم في الحضور في الموعد الجديد أو استرجاع التذاكر.

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

يذكر أن المطرب والمبتهل علي الهلباوي أقام حفلاً مؤخرًا على مسرح أوبرا الاسكندرية هو وفرقته وقدم فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية والمدائح وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

كما أحيا علي الهلباوي حفلاً في شهر مايو الماضي هو وفرقته، وقدم في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية ومنها "قل للمليحة" و"نسيم الوصل" و"مرسال لحبيبتى"، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.