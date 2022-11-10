انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تتمايل في حضن هذا الرجل بالتايجر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق داخل منزلها أخيها مرتدية ملابس من التايجر المكشوفة من منطقة الصدر بطريقة وتتحدث إلي جمهورها وهي في حضن أخيها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها على ظهرها وأكتافها.

وتقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.