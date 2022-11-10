انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تشوق الرجالة بوصلة رقص بالمشجر المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في حفل مما مرتدية فستان من اللون الأخضر المشجر المكشوف بشكل كبير للغاية من منطقة الصدر تقوم بالرقص بصحبة فتاة لم تكشف عن هويتها بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية حسبما أعلنت في وقت سابق.