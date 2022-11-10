فن ومشاهير

اتفرج .. هنا الزاهد حيرت عيون الشباب بالأبيض الملزق

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رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة  جديد لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام . وظهرت هنا الزاهد بإطلاله كاجول خلال قطاء عطلتها ، مرتديه تي شيرت من اللون الأبيض المكشوف من منطقة الأكتاف وبنطلون من اللون الأسود أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، معلقة ” مبروك وتقضي الفنانة عطلتها الصيفية الحالية في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تتواجد حاليا في حسبما أعلنت في وقت سباق على حسابها على الانتسجرام. شاهد من هنا 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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