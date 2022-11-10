انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي عدت رانيا يوسف بأقصر فستان عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها داخل مكان وأمام المرآة وترتدي فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الأفخاذ مع الظهور بنيو لوك جديد مع ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاه ووضع كاب على شعرها

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.