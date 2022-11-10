نيفين الكيلاني تلتقي الأميرة الأردنية ريم علي بقمة المناخ بشرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - التقت الدكتورة، نيفين الكيلاني ، وزيرة الثقافة المصرية، صاحبة السمو الملكي، الأميرة الأردنية، ريم علي، رئيس مؤسسة "آنا ليند"، على هامش قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ ، لمناقشة سبل التعاون ، وعدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء، ألقت سمو الأميرة، الضوء على نشاطات مؤسسة "آنا ليند"، والمشروعات والمبادرات التي قامت بها المؤسسة، خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بثقافة المرأة، ونشر قيم تقبل الآخر.

ومن جانبها، أبدت وزيرة الثقافة، ترحيبها بمبادرات مؤسسة " آنا ليند"، معربة عن إعجابها بما تقوم به المؤسسة، مشيرة إلى قيام وزارة الثقافة، بالتعاون مع المؤسسة، من خلال الحقل الثقافي، كذلك تبادل الخبرات في العمل، وإقامة مشروعات ومبادرات ثقافية مُتبادلة.

جدير بالذكر أن مؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية، للحوار بين الثقافات، هي مؤسسة دولية عاملة بين الحكومات الأورومتوسطية، تضم هيئات المجتمع المدني، والمواطنين في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، بهدف بناء الثقة، وتحسين التفاهم المتبادل، حيث تعمل على تعزيز الحوار ، وغاية التعرف على الآخر.