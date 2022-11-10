بالصور.. أحدث ظهور لـ حمادة هلال على السوشيال ميديا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - شارك الفنان حمادة هلال ، متابعيه ، بـ صور من أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلق حمادة على الصور قائلا “ عل البركه ”.

و طرح النجم حمادة هلال أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب "تكا تكا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

تفاصيل كليب حمادة هلال

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع هاني ربيع وإنتاج وليد منصور والكليب من إخراج ميدو عماد، وتم التصوير في احدي الفيلات بمنطقة الشيخ زايد.