دينا الشربينى تبدأ تصوير مسلسل ”كامل العدد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - تبدأ الفنانة دينا الشربينى تصوير أولى مشاهد مسلسل " كامل العدد " في نهاية نوفمبر الجاري، بالتزامن مع كتابة الحلقات، كما تواصل الشركة المنتجة للمسلسل في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي النجوم المشاركين في البطولة.

مسلسل كامل العدد يدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، ومكون من 15 حلقة، وتعاقد على بطولته حتى الآن دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، مصطفي درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، وعمرو جمال، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في الموسم الرمضاني الأخير 2022 فى مسلسل " المشوار"، من بطولة محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد مجدي، ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين.

كما تعاقدت منذ فترة على بطولة مسلسل جديد بعنوان " بطل العالم "، من بطولة أمير كرارة، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال، فيما يلعب كرارة دور بودي جارد، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت، ومن المقرر طرحه عبر أحد المنصات الاليكترونية، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطاله،من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.