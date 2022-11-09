اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين عبدالوهاب تعود للواجهة مجدداً وتكشف تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للواجهة ، بعد خروجها من المصحة التي تلقت فيها العلاج لعدة أيام وهي تحمل صدمة عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب الذي اتهمته أسرة شيرين بأنه السبب وراء إدمانها.

هل تكشف شيرين حقيقة ما حصل لها؟

على عكس ما تقوله الفنانة شيرين في بيان اصدرته بعد خروجها من المستشفى أن الذي حصل بفعل مؤامرة قام بتنفيذها شقيقها محمد وبعض المقربين منها، وانه قام بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص. وليس بسبب ادمانها على المخدرات على يد طليقها السابق.

وجاء في البيان: "نقلاً عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو/ ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانه لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، فإن الفنانه تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبد الوهاب وبعض المقربين لها"."وكشف احد المواقع المصرية عن رؤية الفنانة شيرين لمستقبل العلاقة مع زوجها السابق بعد خروجها من المصحة ان ما يحدث هو تمهيد لعودة الحياة الزوجية مجددا بين شيرين وحسام قريبا.

وخرجت شيرين دون أن تلتقي بابنتيها اللتان تقيمان مع والدهما الملحن محمد مصطفى، في حين تتولى شقيقتها أيضا الاهتمام بهما حتى تعود إلى حياتها الطبيعية وتتعافى من الأزمة ولكن الى متى يبقين ابنتاها مع والدهما وهل ستعودان الى جوار امهن ام سيفضلن البقاء مع والدهن.

هل تعاقب شيرين أخاها؟

قالت شيرين أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وانها ستقاضي كل شخص ايا كان قام بالاساءة لها و لسمعتها وان العدل سيأخذ مجراه لثقتها الكبيرة في القضاء المصري، في اشارة الى انها ستقاضي شقيقها.