اتفرج- انت الان تتابع خبر مريم حسين : الرجال إنقرضوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حضر أبرز نجوم الوطن العربيّ والعالم على مائدة العشاء الخيريّة التي اقيمت في دار دبي للأوبرا بحضور سفيرة مركز سرطان الأطفال في لبنان للسنة الثالثة على التوالي، ريما فقيه صليبي، دعما لمركز سرطان الأطفال في لبنان (CCCL) ولمهمّته المُتمثلة في توفير أفضل العلاجات من دون مُقابل للصغار والمراهقين المُصابين بالداء من لبنان والمنطقة العربيّة بمُعدّل شفاء يبلغ 80 في المئة.



وكان من بين المشاركين، الفنانة مريم حسين التي تحدثت عن الأجواء، وعن عالمها في الفن.



مريم حسين قالت في إحدى المقابلات الصحفية أن الرجال انقرضوا.. والذكور بخلفوا "بيبي" بنص ساعة مما أثار إستغراب المتابعين للوسط الفني .





وكانت الفنانة قد شاركت في شهر أكتوبر الماضي، أيضًا في حملة ”أكتوبر الوردي“من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي، فظهرت حليقة الرأس، رغم أنها في الحقيقة لم تتجرأ على حلق شعرها، بل استخدم الفنان البصري علي قديح في الصورة برنامج التعديل”فوتوشوب“.



في غضون ذلك؛ عبّر رئيس مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال، الدكتور سيزار باسيم، في كلمة ألقاها خلال حفل العشاء عن تقديره لكلّ الحضور ولدعمهم الدائم، مُنوّها بمصداقيّة ومهنيّة المركز، وتقدّم بالشكر والعرفان لدولة الإمارات العربيّة المُتّحدة قيادة وإدارة، وشعبا على احتضانها لمهمّة المركز. كما شكر مدينة دبي الحاضنة.



كما خصّ أيضا بالشكر كلّ النجوم الذين أتوا من كافّة أنحاء العالم للمُشاركة بالحفل مجانا ودعم أطفال المركز و شركة Universal Arabic Music بمؤسّسها ورئيسها التنفيذيّ وسيم SAL صليبي الذي تكفّل في تأمين برنامج فنيّ عالميّ من دون أيّ كلفة على المركز لإحياء هذه السهرة.



وعبّر أيضا عن تقديره للشركات والشخصيّات الفنيّة والإعلاميين ووسائل الإعلام الحاضرين والفريق الذي عَمِل على تنظيم السهرة وجميع الذين قدموا الرعاية والذين ساهموا بنجاح الحفل.