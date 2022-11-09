اتفرج- انت الان تتابع خبر نجم باب الحارة يُصاب بالشلل النصفي .. من هو ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المواقع الاخبارية خبراً محزن يتعلق بأحد نجوم المسلسل الشامي المعروف باب الحارة وهو الممثل السوري يحيى بيازي بالشلل، لا سيما بعد الأنباء التي تواردت عن اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل باب الحارة بجزئه الجديد.



وكما اشارت المصادر الصحفية بأن الممثل السوري ونجم باب الحارة يحيى بيازي قد تعرض لجلطة دماغية أصيب على إثرها بالشلل النصفي وبات يعاني من صعوبة كاملة في النطق .



وظهر يحيى فيمقطع فيديو يوم امس، خلال اجرائه مقابلة، حيث بدت حالته محزنة، و ابكى المتابعين حين اشار الى ان احدا لم يسأل عنه.

