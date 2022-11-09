اتفرج- انت الان تتابع خبر هكذا إنفصلت هيا مرعشلي عن زوجها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الممثلة السورية هيا مرعشلي عن تفاصيل حياتها الخاصة مشيره الى انها تعرضت للخذلان وذلك عبر خاصية الاسئلة في حسابها الشخصي.



وكان أحد المتابعين قدي سألها عن مواصفات فارس أحلامها لترد "أنا فارسة احلامي"، وأضافت: "ما بعرف يمكن أنو يكون رجل عنجد".



أما عن تجاوزها فراق شخص ما، فقالت "عيار الموضوع عندي بس أخد قرار التخطي 3 أيام، لأني بآمن انو الحياة بتبعت الأشخاص لحياتنا لأسباب معينة ومهمة، وبتبعدهن عنا لأسباب أهم".



وربط المعلقون تصريحاتها بموضوع انفصالها عن زوجها، مشيرين الى ان ما قالته عن فراق الشخص الآخر تقصده به.