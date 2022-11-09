حسين فهمي ونهال عنبر يرقصان سالسا في ”عودة البارون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - شارك الفنان حسين فهمي، جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، بمقطع فيديو قصير من كواليس تصوير مسلسل "عودة البارون".

وظهر حسين فهمي في الفيديو وهو يرقص "سالسا" مع الفنانة نهال عنبر من تصوير أحد مشاهد المسلسل.

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاورى، نهال عنبر، رزان مغربي وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، ويجسد خالد ضمن أحداث العمل شخصية شاب ثرى يمتلك عددًا من الشركات.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه،

من ناحية أخرى، يستعد حسين فهمي لإطلاق رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لإطلاق الدورة الـ44 من فعاليات المهرجان يوم 13 نوفمبر الجاري.